تعليق شيخ الأزهر على مساواة المرأة بالرجل في الميراث ..فيديو

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الأزهر تصدى لما قيل مؤخرًا من أن المرأة يجب أن تأخذ مثل الرجل في الميراث، وبيَّن أن هذا تخريب وهدم للدين.





وأضاف «الإمام الأكبر» في فيديو له، أن الأزهر يتصدى لكل الآراء المنفلتة، مشيرًا إلى أنه للأسف كانت هناك أصوات لبعض المثقفين والمثقفات تقول بأن المساواة في الميراث شأن داخلي لكل بلد تسن فيه مثل تلك القوانين، وليس للأزهر دخل في مثل هذه الأمور.





وتابع: وهنا يجب أن أؤكد أنه ليس هناك إسلام لكل دولة على حدة، وإنما هناك إسلام واحد ينضوي تحته جميع المسلمين، وليس من حق أي أحد أن يعبث بدين مليار ونصف المليار مسلم، فهو دين عام للمسلمين، وواجبنا أن نتصدى لأي اعتداء على هذا الدين، أيا كان مصدر هذا الاعتداء، لكننا لا نلزم أي بلد بما نراه، فهم أحرار فيما يرتضونه من قرارات.



