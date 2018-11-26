ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية: جميع الشركات ملزمة بإعادة الأوضاع لما كانت عليه بالشوارع

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن شركات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز ملزمة بإعادة الأوضاع في الشوارع إلى ما كانت عليه قبل عمليات الحفر وتوصيل المرافق العامة وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأول مع ممثلي 26 حزبا في الدقهلية والذي عقد مساء أمس الأحد،  مضيفا أن المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية في مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء تقوم بمراجعة الأعمال التي قامت بها هذه الشركات وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل بدء العمل على حسابها الخاص.

كما أعلن محافظ الدقهلية أن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة جديدة للإعلانات في محافظة الدقهلية ستنتهي من عملها وتقديم اللائحة الجديدة يوم 30 نوفمبر الجاري على أن تتم مراجعة مواد اللائحة تمهيدا لبدء العمل بها في بداية يناير المقبل.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم التجديد للإعلانات التي انتهى ترخيصها وان هناك قرارا لمجلس الوزراء بعدم الترخيص لأي اعلانات جديدة لمدة عام كامل.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات أولى ثانوي استجابة لشكاوى الطلاب

البرلمان البريطاني يحصل على وثائق سرية تفضح مؤسس فيسبوك

البحوث الإسلامية تكشف عن 3 أمور أوصى بها الرسول عند دخول المسجد

حبس صاحب معدية الموت بالبحيرة ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات

عامل يهشم رأس مقاول بشوكة لودر ويدفنه بصحراء أكتوبر انتقاما لكرامته

شاهد.. برومو فيلم What Men Want

سعد الصغير يوجه رسالة إلى نجله بعد زفافه

زوجة البطل ساطع النعماني: هذا ما قاله ابنى ياسين بعد وفاة والده.. فيديو

محامِ يفتح النار على مراكز الإدمان ويتهمها بتجارة المخدرات

أم أبو النمرس أغرقت رضيعها ببرميل مياه.. وزوجها هددها بفضح علاقتها الآثمة فقتلته

أحمد أيوب: أنطوي أمامه فرصة تاريخية في مصر

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن مكان يشفع رسول الله لمن يموت فيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟