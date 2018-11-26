محافظ الدقهلية: جميع الشركات ملزمة بإعادة الأوضاع لما كانت عليه بالشوارع

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن شركات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز ملزمة بإعادة الأوضاع في الشوارع إلى ما كانت عليه قبل عمليات الحفر وتوصيل المرافق العامة وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير.



جاء ذلك خلال اجتماعه الأول مع ممثلي 26 حزبا في الدقهلية والذي عقد مساء أمس الأحد، مضيفا أن المحافظة من خلال أجهزتها التنفيذية في مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء تقوم بمراجعة الأعمال التي قامت بها هذه الشركات وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل بدء العمل على حسابها الخاص.



كما أعلن محافظ الدقهلية أن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة جديدة للإعلانات في محافظة الدقهلية ستنتهي من عملها وتقديم اللائحة الجديدة يوم 30 نوفمبر الجاري على أن تتم مراجعة مواد اللائحة تمهيدا لبدء العمل بها في بداية يناير المقبل.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم التجديد للإعلانات التي انتهى ترخيصها وان هناك قرارا لمجلس الوزراء بعدم الترخيص لأي اعلانات جديدة لمدة عام كامل.