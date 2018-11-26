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محافظات

مستشفى قنا العام ينتهى من تجهيز غرفة بذل النخاع الشوكى

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
يوسف رجب
أعلن الدكتور محمد الديب- مدير مستشفي قنا العام، عن انتهاء المستشفى من تجهيز غرفة بذل النخاع العظمي، و بدء استقبال حالات البذل بمشيئة الله تعالي ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ نوفمبر الحالي بإشراف الدكتورة شيماء جابر- نائب مدير عام المستشفي.

وأوضح الديب، أن فحص نخاع العظم يشير إلي التحليل الباثولوجي لعينات من نخاع العظم لتشخيص عدد من الأمراض بما في ذلك سرطان الدم، والورم النخاعي المتعدد، وسرطان الغدد الليمفاوية وغيرها.

و أضاف الديب، على الرغم من أنه يمكننا استخلاص العديد من المعلومات من خلال فحص الدم المأخوذ من الوريد من خلال السحب الوريدي، إلا أنه في بعض الأحيان يكون من الضروري فحص مصدر خلايا الدم في نخاع العظم للحصول علي مزيد من المعلومات حول عملية تكون الدم وهذا هو الهدف من سحب نخاع العظم.

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