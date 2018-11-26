اعترافات سيدات تعرضن للعنف: حرمان من الميراث وزواج مبكر وتشوهات نفسية

يحتفل العالم لخلق واقع جديد ومناهضة العنف ضد المرأة فالعنف لم يكن عنفا جسديا ولكن يمكن حرمان من الحرية كما يكون العنف من خلال التشويه نفسي بالتقليل من المرأة، الحرمان من التعليم أو حقوقها في الميراث، كما يعتبر الزواج المبكر هو إحدى أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة، وقد رصد "صدى البلد" بعض القصص من سيدات تعرضن للعنف خلال مجتمعنا.



وبدأت س. م حديثها بكلمة: "معلش" فقالت اتعرض للعنف يوميا من اخي الكبير بعد وفاة والدي ولأني لم اتزوج الرجل الذي احلم به، فأصبحت ثقلا علي اخي الذي لن يتحملني ويحدثني دائما وكأني "عار " عليه ، وجميع اقاربي تخلوا عني.



وأضافت "م .خ" بسن المراهقة لن اتعرض للعنف الجسدي أو الضرب ولكني أصبحت أكره وجودي بالحياة، فأنا محرومة من أن يكون لدي صداقات سواء جيراني أو أصدقائي بالمدرسة فأنا دائما ممنوعة من الخروج، وأن يكون لدي أي تطلعات عن الحياة فأنا لا أعيش حياتي إلا للمذاكرة فقط، ولكن أصبح السوشيال ميديا هي إحدى المنافذ الوحيدة التي اتطلع من خلالها علي صداقات وهمية اصنعها باسم مزيف وحساب ليس باسمي.



وقصت "د.د" أنا ووالدتي أصبحنا ندعو الله بأن ينعم علينا برزق بعد وفاة والدي وحرماني من الميراث بحجة ان السيدات ليس لهن ميراث واصبح عمي يعيش بميراثنا، ويدع لنا مصروفا شهريا ودون ان نحظي بحقوقنا الشرعية التي شرعها الله من الميراث.



في حين أشارت ق. ج تزوجت بعمر 15 عاما وتم تسنيني بعمر 18 عامًا، وكنت ضحية الزواج المبكر طفلة تزوجت لم تحكم الأمور بعين العقل تحملت المسئولية وأنا بعمر كنت لابد ان أتمتع بطفولتي، ولن يقبل اهلي بطلاقي بعد 10 سنوات من زواجي وبعد ان ادركت انني ضحية الزواج المبكر.



وقالت "ن .ع" أن امرأة بعمر الـ 50 طوال حياتي تعرضت للعنف من زوجي ولكني دائما كنت اخاف ان اترك اولادي الصغار، كما لن يتحملني أشقاؤي.