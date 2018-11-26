مهرجان للأنشطة الطلابية بدار علوم القاهرة.. اليوم

أعلنت كلية دار علوم جامعة القاهرة عن تنظيم مهرجان الكلية الوطنى الثالث للأنشطة الطلابية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.



وأشار الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد الكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن المهرجان يقام تحت مسمى من أجل مصر.



وأضاف عبدالراضى بأن المهرجان يقام اليوم الإثنين الموافق السادس و العشرين من نوفمبر الجارى فى تمام الحادية عشر صباحًا.