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برلمان

برلماني يطالب المسئولين الالتزام بتوجيهات الرئيس لدعم الفلاح المصري

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:02 ص
النائب محمود شعلان
النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب
القسم السياسى
قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاح في حاجة لمزيد من الاهتمام، مشيرا إلي أن مصر دولة زراعية في الأساس وتستورد الكثير من المنتجات الزراعية لذلك يجب توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام، كي يكون هناك إنتاج متميز في هذا القطاع، ولا يكون هناك داعي للاستيراد.

ووصف شعلان في تصريحات لـ" صدى البلد" الفلاح المصري بأنه العمود الفقري الذي تستند عليه الدولة، مؤكدا على ضرورة التزام المسئولين لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفلاحين، والذي يعاني بعضهم من ضعف الحالة المادية على الرغم من مجهوده الكبير الذي يبذله لإنتاج محصوله.

وأشار عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان، إلى بعض المشاكل التي تواجههم من ارتفاع قيمة الأسمدة المبيدات المغشوشة والتي تؤدي في النهاية الي تلف محاصيلهم وضياع مجهود السنة كاملة، وطالب شعلان في نهاية حديثه بأهمية الجلوس والتحاور معهم للتعرف على أبرز القضايا والمشكلات التي تعوق عملهم.

كان محمد برغش، الفلاح الفصيح، قد ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بالفلاح، مضيفا خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، إن الدولة تنظم منتدى شباب العالم للاستماع إلى مشاكلهم، ولابد من تنظيم مؤتمر للفلاحين بحضور رئيس الجمهورية للاستماع إلى مشاكلهم.

وأردف: "عاملين عيد الفلاح، احنا مش عاوزين عيد إحنا عايزين نقعد مع الرئيس".
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