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تعليم

ألسن عين شمس تناقش جودة البحث العلمي.. اليوم

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى ورشة عمل بعنوان "جودة البحث العلمي"، تحت رعاية د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.مني فؤاد عميد الكلية، وإشراف د. سلوى رشاد وكيل الكلية لشئون القطاع، وذلك اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأضافت الدكتورة سلوى رشاد، في بيان للكلية، أن ورشة العمل يقدمها مجموعة من المتخصصين الدوليين بهدف الارتقاء بمواصفات الأبحاث المنشورة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و طلاب الدراسات العليا بالكلية، وأشارت الي أنه يلقي الندوة الدكتور وليد حسن - فرنسا، الدكتور أيمن عقيل - ألمانيا، الدكتور أمين تريكي - تونس.

وأكدت أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية يعمل وفق خطة متكاملة بإشراف مباشر من د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع؛ بهدف رفع معدلات التصنيف الدولي للكلية بما يتوافق مع أهداف الجامعة وإستراتيجية الدولة للوصول الي العالمية في مجالات الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.
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