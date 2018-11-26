برلماني: الزراعة في مصر تحتاج إلى تحسين وصولا للاكتفاء الذاتي

قال النائب سيد حسن عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن الزراعة في مصر تحتاج إلى تحسين لتكتفي بذاتها ولا تضطر لاستيراد أي محصول من الخارج، لافتا إلى أن هذا يتم من خلال تنظيم حوارات فعالة من قبل وزارة الزراعة إلى الفلاحين لحل مشاكلهم وتوفير المستلزمات الزراعية لهم.



وأضاف حسن في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها محاصيل كثيرة إذ تم الاهتمام بها ورعايتها والإشراف عليها سوف تقوم بتعزيز الاقتصاد القومي لمصر وتحسين الوضع الزراعي مثل القمح وغيرها.



وتابع النائب: "أطالب وزارة الزراعة بتحسين التقاوي وبيعها إلى الفلاحين بسعر مخفض، وتعاونها مع الفلاحيين والتعاقد معهم لتحقيق طفرة زراعية كبيرة".