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محافظات

محافظ الدقهلية: نحتاج 3 آلاف مدرس بينهم 1500 للغة العربية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن مدارس المحافظة تعاني عجزا كبيرا في أعداد المدرسين، قائلا انه تم حصر الأعداد اللازمة ووصلت إلى 3 آلاف مدرس في مختلف مراحل التعليم منهم 1500 مدرس في اللغة العربية فقط.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي 26 حزبا في الدقهلية مساء أمس الأحد، الذي عقد بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة.

وأضاف شاروبيم أنه سيتم التعاقد مع عدد من المدرسين لسد العجز الذي يشعر به الجميع.
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