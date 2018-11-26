المحاصيل الزراعية تصدر التوصيات الفنية الشهرية لحدائق المانجو

قدمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للمزارعين التوصيات الفنية الشهرية لشهر ديسمبر الخاصة بحدائق المانجو.



وجاءت أولى أهم التوصيات هى التخلص مـن السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم , و المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء، والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة , وفحـص النموات الحـــــديثة لمقاومة الحشـرات الثاقبة الماصة ,و رش اوكسي كلورو النحاس 2.5 جم بعد إجراء تقليم الأشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والاكاروسات , و جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصــــابة بخنــــافس القلف والتخلــــص منها بالحــــرق.



اما بالنسبة لتسميد أشجار المانجو التي تروي بالتنقيط , تتم الرية الأولي : 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان ,و الرية الثانية : 2 لتر حامض هيوميك للفـــدان والرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفــــدان، والرية الرابعة: 2 لتر حامض كبريتيك للفــدان.



اما بالنسبة للتسميد الورقي يتم الرش الورقي بمعدل مرة كـل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص علي الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي 600 جم حــديد مخلبي + 600جم زنك مخلبي + 600جــم منجنيز مخلبي + 75 جـــم مـــاغنسيوم + 50 جم بوركس + 250 جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص ) / 600 لتر ماء، كما يتم رش ( 2 كجم سكر + 2 كجم كبريت زراعي + 2 كجم يوريا ) / 600 لتر ماء في منتصف الشهر والهدف منة هـــو تقليل الإجهاد الــــواقع علي الأشجار نتيجة انخفاض درجات الحرارة.



اما بالنسبة لبرنامج الري هنا في هذا الشهر يتم الري يوم بعد يـوم أو يتم الري اليومي ولكـــن يتم خفض معدلاته إلي النصف وزيادتـــها الــــــري فــــي حـــــالة انخفــاض درجــــات الحــــرارة إلــي حد الصقيع ( لتر / شجرة ) , يتــم تقسيــــم الـــري إلــــي 3 دفعــــات فـي الأسبــوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ) , 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.



و معدل الري تبعا لعمر الأشجار السنة الأولى 12 لتر ماء , السنة الثانية 15 لتر ماء , السنة الثالثة 20 لتر ماء، السنة الرابعة 22 لتر ماء، السنة الخامسة 29 لتر ماء، أكبر من 6 سنوات 35-40 لتر ماء.