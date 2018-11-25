مشادة بين صاحب مركز علاج إدمان وضحايا المركز على الهواء.. فيديو

انفعل الدكتور هشام عبد السلام ، صاحب أحد مركز علاج الإدمان والمتهم بامتلاك مراكز وهمية وغير قانونية ، على أحد ضحايا المركز قائلا " أنا دكتور ومش استاذ ومعايا ترخيص نقابي محترم ".



وقال في " تصريحات تلفزيونية " اليوم، أنه يمتلك مركزا واحدا وغير مسؤول عن وفاة أحد المرضى داخل تلك المراكز، متابعا "أنا عندي مركز واحد فقط لاغير".



وفي صعيد آخر رد الدكتور هشام عبد السلام علي أهالي ضحايا المركز وهم " ايمون وسعاد فاروق " ، قائلا " أنا مستعد أقف أمام النيابة والمحكمة لو في دليل واحد اتهم بي غير كده أنا سليم وقانوني ومش مسؤولي علي اللي مات ".



