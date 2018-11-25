ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مشادة بين صاحب مركز علاج إدمان وضحايا المركز على الهواء.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
حسام الحارتي
انفعل الدكتور هشام عبد السلام ، صاحب أحد مركز علاج الإدمان والمتهم بامتلاك مراكز وهمية وغير قانونية ، على أحد ضحايا المركز قائلا " أنا دكتور ومش استاذ ومعايا ترخيص نقابي محترم ".

وقال في " تصريحات تلفزيونية " اليوم، أنه يمتلك مركزا واحدا وغير مسؤول عن وفاة أحد المرضى داخل تلك المراكز، متابعا "أنا عندي مركز واحد فقط لاغير".

وفي صعيد آخر رد الدكتور هشام عبد السلام علي أهالي ضحايا المركز وهم " ايمون وسعاد فاروق " ، قائلا " أنا مستعد أقف أمام النيابة والمحكمة لو في دليل واحد اتهم بي غير كده أنا سليم وقانوني ومش مسؤولي علي اللي مات ".

loading...

ترشيحاتنا

محسن صالح: الأهلي يعاني من الطابور الثاني والثالث والرابع والخامس

مسئول سعودي: زيارة محمد بن سلمان لمصر تعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين

رحيمي يضيف الهدف الثاني للرجاء في شباك فيتا كلوب ..فيديو

رئيس البرلمان يطالب ممثل وزارة المالية بالخروج من الجلسة العامة

بعد طلاقها.. خالد الحجر لـ ناهد السباعي: اتفضلي يا آنسة

منة فضالي تبرز أنوثتها بلون شعرها الجديد ..صور

حبس رئيس نادي الصيد السابق بتهمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية

محمد داود: المساواة بين المرأة والرجل في الميراث ليست عدلا

المقاصة يهزم إنبي برباعية مثيرة ويحتل المركز الثاني بالدوري .. فيديو

التسوية والتحكيم يقضي بعدم الاختصاص في نظر شطب عضوية هاني العتال

أحمد موسى يكشف المخطط والمحرض الرئيسي على اغتيال الشهيد هشام بركات

شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو
رحيمي يضيف الهدف الثاني للرجاء في شباك فيتا كلوب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟