حبس صاحب معدية الموت بالبحيرة ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار رامي حيدر، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس "قطب.م.ج"، صاحب مركب "الموت" التى غرقت بالرياح البحيرى بقرية كوم شريك، ونجله "عمران.ق.م"، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث يفيد بغرق مركب يستخدم فى نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتى : كوم شريك بدائرة المركز، بشتامى - مركز الشهداء بالمنوفية وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى .



وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماه المهدى ( ترخيص صادر من الإدارة العامة للنقل النهري" إدارة دمنهور "يبدأ من 13/4/2017 وينتهى فى 12/4/2019 مصرح له بنقل عدد 8 ركاب فقط قيادة المدعو عمران ق م ج 27 سنة مراكبى ومقيم قرية كوم شريك بدائرة المركز يستقله عدد ( 22 ) راكبا من أهالى قرية بشتامى – مركز الشهداء بالمنوفية فى طريقه من شاطئ القرية المُشار إليها إلى شاطئ قرية كوم شريك بدائرة المركز، وبمنتصف المسافة بالمجرى المائى غمرت المياه المركب المُشار إليه (بسبب حمولته الزائدة من الركاب) مما أدى لغرقه وسقوط مستقليه بالمياه.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال عدد ( 17 ) حالتهم جيدة وغادروا محل الواقعة ووفاة (5) من مستقليه وهم:



"داليا ال ع" 17 سنة ربة منزل،"عزه م ع" 18 سنة طالبة، "عبدالرحمن ر ش" 14 سنة عامل زراعى، "محمد ال ح" 14 سنة عامل زراعى، و"عبدالكريم ب م" 40 سنة، عامل زراعى وجميعهم مقيمون قرية بشتامى – مركز الشهداء بالمنوفية.



تم انتشال جميع جثث المتوفين من المياه ونقلهم لمشرحة مستشفى الشهداء العام بالمنوفية، وتم ضبط قائد المركب المذكور، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم وجار انتشال المركب المُشار إليه من المجرى المائى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.