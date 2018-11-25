ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس صاحب معدية الموت بالبحيرة ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:28 م
معدية الموت
معدية الموت
جمالات الدمنهورى
قرر المستشار رامي حيدر، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس  "قطب.م.ج"، صاحب مركب "الموت" التى غرقت بالرياح البحيرى بقرية كوم شريك، ونجله "عمران.ق.م"، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير المباحث يفيد بغرق مركب يستخدم فى نقل الركاب بمجرى نهر النيل فرع رشيد ما بين قريتى : كوم شريك بدائرة المركز، بشتامى - مركز الشهداء بالمنوفية وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى .

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور مركب لنقل الركاب والمسماه المهدى ( ترخيص صادر من الإدارة العامة للنقل النهري" إدارة دمنهور "يبدأ من 13/4/2017 وينتهى فى 12/4/2019 مصرح له بنقل عدد 8 ركاب فقط   قيادة المدعو  عمران ق م ج 27 سنة مراكبى ومقيم قرية كوم شريك بدائرة المركز يستقله عدد ( 22 ) راكبا من أهالى قرية بشتامى – مركز الشهداء بالمنوفية فى طريقه من شاطئ القرية المُشار إليها إلى شاطئ قرية كوم شريك بدائرة المركز،  وبمنتصف المسافة بالمجرى المائى غمرت المياه المركب المُشار إليه (بسبب حمولته الزائدة من الركاب) مما أدى لغرقه وسقوط  مستقليه بالمياه. 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال عدد ( 17 ) حالتهم جيدة وغادروا محل الواقعة ووفاة (5) من مستقليه وهم:

 "داليا ال ع" 17 سنة ربة منزل،"عزه م ع"  18 سنة طالبة، "عبدالرحمن ر ش" 14 سنة عامل زراعى، "محمد ال ح"  14 سنة عامل زراعى، و"عبدالكريم ب م" 40 سنة، عامل زراعى وجميعهم مقيمون قرية بشتامى – مركز الشهداء بالمنوفية.     

تم انتشال جميع جثث المتوفين من المياه ونقلهم لمشرحة مستشفى الشهداء العام بالمنوفية، وتم ضبط قائد المركب المذكور، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم وجار انتشال المركب المُشار إليه من المجرى المائى وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
loading...

ترشيحاتنا

روسيا تفتح النار على سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية

المقاولون العرب يكشف حقيقة رحيل طاهر محمد خلال الانتقالات الشتوية

بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

كاتب سعودي: مصر محطة رئيسية في جولة ولي العهد لهذه الأسباب

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تذيل الأهلي جدول الدوري

شاهد .. لحظة وقوع زلزال مدمر في إيران وهروب المواطنين

رحيمي يضيف الهدف الثاني للرجاء في شباك فيتا كلوب ..فيديو

شاهد.. اعترافات المتهمين باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات

محسن صالح: الأهلي يعاني من الطابور الثاني والثالث والرابع والخامس

باع ثروته لحضور حفلات أم كلثوم .. تعرف على صاحب مقولة عظمة على عظمة يا ست

لقاء ودي بين ولي العهد السعودي وملك إسبانيا السابق .. صور

شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو
رحيمي يضيف الهدف الثاني للرجاء في شباك فيتا كلوب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟