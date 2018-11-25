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اقتصاد

أرامكو السعودية: سنوقع 30 اتفاقا بنحو 25 مليار دولار

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول تنفيذي بشركة أرامكو السعودية اليوم الأحد إن الشركة ستوقع هذا الأسبوع 30 اتفاقا بقيمة نحو 25 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية في إطار المساعي الرامية لتوسيع القاعدة الصناعية بالمملكة وتصنيع نسبة أكبر من المنتجات محليا.

ومن المقرر توقيع الاتفاقات على هامش المنتدى الذي تنظمه أرامكو لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، والذي يُعقد يومي الاثنين والثلاثاء.

وبرنامج اكتفاء هو عبارة عن خطة وضعتها شركة النفط الحكومية العملاقة قبل سنوات قليلة بهدف مضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محليا إلى 70 بالمئة من إجمالي النفقات بحلول 2021.
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