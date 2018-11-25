شاهد .. لحظة وقوع زلزال مدمر في إيران وهروب المواطنين

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة غرب إيران بالقرب من حدود العراق ، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 200 شخص.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ضربت الهزات الارضية مدينة سان بول زهاب فى مقاطعة كرمانشاه يوم الأحد، فيما لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة.



وتم نشر ست فرق إنقاذ على الفور فى المنطقة التى ضربها الزلزال ، وتضرر معظم الناس أثناء "الفرار" ، وفقا لما ذكره التليفزيون الايرانى.



وأظهرت بعض الصور ولقطات الفيديو لحظة حدوث الزلزال وهروب المواطنين من منازلهم فور وقوع الهزات الأرضية المدمرة.





