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حوادث

اليوم.. الحكم فى استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها لإصدارها شيك دون رصيد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:55 ص
المطربة بوسي
المطربة بوسي
عمرو خليفة
تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، الحكم فى الاستئناف المقدم من المطربة بوسي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها.

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

جدير بالذكر أن المطربة بوسى، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.
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