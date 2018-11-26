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برلمان

برلمانية: الفلاح عصب الاقتصاد الكلي للدولة ويجب دعم الزراعات الاستراتيجية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
فلاح مصري
فلاح مصري
القسم السياسي
قالت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الري والزراعة بالبرلمان، أن الفلاح المصري هو عصب الاقتصاد الكلي لمصر، مشيرة إلى أنه لابد من التعاون الفعلي بين الفلاحين والمراكز البحثية المتخصصة في الزراعة لتحقيق التكامل الاقتصاد القومي.

وأضافت الشربيني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن وغيرها سوف تزيد الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري ، لافتة إلى أن المراكز البحثية المتخصصة في الزراعة لابد أن تراعي تلك المحاصيل.

وتابعت النائبة: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بنبض المواطن المصري البسيط لكن لا يستطيع أن يعمل لوحده لابد من التعاون معه حتى ننهض بالدولة المصرية".

كان محمد برغش، الفلاح الفصيح، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بالفلاح، وأردف: "عاملين عيد الفلاح، احنا مش عاوزين عيد إحنا عايزين نقعد مع الرئيس".
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