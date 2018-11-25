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الدفاع المدني العراقي: إنقاذ 4500 شخص في الشرقاط حاصرتهم السيول

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مدير الدفاع المدني العراقى اللواء كاظم سلمان، انقاذ 4500 شخص في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح بعد اجتياح السيول العارمة للقضاء.

وقال سلمان في تصريح لوكالة انباء الاعلام العراقي /واع/ اليوم الأحد إنه" تم انقاذ 4 الاف و500 شخص في قضاء الشرقاط بغضون 8 ساعات في ظروف وصلت فيها المياه الى اكثر من مترين وكانت عملية الانقاذ سريعة جدا"، ولم تسجل بعد ذلك أي حالة لعوائل عالقة وتحتاج الى انقاذ".

وأضاف ان" السيول والهزات الأرضية موضوع التنبؤ بها في وقت مبكر امر صعب لدينا استعدادات وخطط طوارئ وخطط إغاثة"، معلنًا" التحرك فورا لتحري الامر بخصوص 400 عائلة العالقة في الشنافية التابعة لمحافظة الديوانية".

وحول الهزة الأرضية التي تعرضت لها عموم محافظات العراق قال إن الزلزال لم يسجل أي خسائر في الأرواح ماعدى انهيار مبنى في منطقة المربعة ببغداد وهي خالية من السكن".

وبين أن الهزة الأرضية التي ضربت المحافظات مركزها سربيل زهاب في ايران والاقرب الى الهزة مدينة خانقين ومندلي وحصل شعور قوي خصوصا في بغداد وديالى وكركوك وواسط وباقي المحافظات شعرت بهزة خفيفة ماعدا البصرة لم تشعر بالهزة".
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