ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الحكم فى طعن حسن مالك و160 آخرين على إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
حسن مالك
حسن مالك
رامى المهدى
تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، الحكم فى إدراج 161 متهما من عناصر جماعة الإخوان الارهابية على قوائم الكيانات الإرهابية فى قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين على رأسهم القيادى الإخوانى حسن مالك.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.

ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم (خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة القيادى الإخواني حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر).
loading...

ترشيحاتنا

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تذيل الأهلي جدول الدوري

تحقيقات ١٢ ساعة في كمين العياط: السائق دهس الضابطين.. وتم اقتياده للقسم في مدرعة شرطة

تقرير دولي: الاقتصاد التركي ينهار تحت حكم أردوغان

شاهد.. اعترافات المتهمين باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات

رئيس قطاع الإسكـان: سداد مقدمات حجز نزهة التجمع الثالث حتى 17 ديسمبر

اتفاق بين فودافون وواحات السيليكون على توظيف 500 شاب وفتاة.. تفاصيل

مصطفى بكري: مصر بكل فصائلها تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد حكيم العرب

أيوب: لا أعلم شيئا عن صفقات بيراميدز الـ5.. وأنطوي سيفيد الفريق

جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

مساعد الرئيس السوداني يلتقي أبو العينين بمعرض لندن ويشيد بالمنتج العقاري لـ كليوباترا.. فيديو وصور

روسيا تفتح النار على سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية

أحمد موسى يكشف المخطط والمحرض الرئيسي على اغتيال الشهيد هشام بركات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟