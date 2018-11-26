اليوم.. الحكم فى طعن حسن مالك و160 آخرين على إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية

تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، الحكم فى إدراج 161 متهما من عناصر جماعة الإخوان الارهابية على قوائم الكيانات الإرهابية فى قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين على رأسهم القيادى الإخوانى حسن مالك.





كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، أصدرت قرارا بإدراج 161 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، في قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين.



