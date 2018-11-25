أمل فهمي: نسب العنف ضد المرأة في تزايد مستمر.. فيديو

قالت الدكتورة أمل فهمي، مدير مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، إن نسب العنف ضد المرأة في تزايد مستمر، مؤكدة أن هناك جهودا كثيرة تُبذل للقضاء على هذه الظاهرة.



وأضافت "فهمي"، خلال استضافتها ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" ، أن العنف ليس مقتصرا على مصر فقط، معقبة: «واحدة من 4 ستات في العالم بتتعرض لضرب من الزوج أو العنف الشريك»، لافته إلي أن مصر يوجد بها تحرش جنسي في الأماكن العامة وهو الشيء غير المنتشر في كثير من الدول.



وأشارت مدير مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، أن مصر لديها قضايا معينة تخص مصر، مؤكدة: «بنشترك مع كل دول العالم في أننا نعاني من معدلات عالية في العنف ضد المرأة».