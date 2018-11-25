عبد المنعم سعيد: القانون المصري لا يختلف في جوهره عن الموجود بالدول المتحضرة

قال الدكتور عبد المنعم السعيد المفكر السياسي، إن الحكم في جرائم الاغتيال يستغرق وقتا طويلا في المجتمعات المتحضرة، وهو ما حدث في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.





وأضاف "موسى"، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "القانون المصري لا يختلف في جوهره عن الدول الأوروبية، موضحًا "الحكم في قضية النائب العام يوضح أن القاضي قام بعملية تمحيص جيدة فهناك متهمون حُكم عليهم بالإعدام وآخرون بالمؤبد وآخرون أخذوا براءة».





وتابع المفكر السياسي «يجب تصدير صورة شاملة عن قضية النائب العام للرأي العام الدولي لإيضاح مدة التقاضي وتفاصيل الجريمة».