الحاجة غالية: عيالي التلاتة ماتوا وعملت 50 عملية ونفسى فى كرسي متحرك

فقدت 3 من أبنائي وعملت 50 عملية بعد تمكن المرض من جسدي ، هكذا بدأت الحاجة غالية سرد رحلتها مع المرض ودخلت فى نوبة بكاء شديدة.





وأضافت في تصريحات لبرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "one"، أنه تعاني كثيرا بعد تعرضها للمرض، خصوصا بعد بتر قدميه على مراحل متفرقة بسبب انتشار مرض السكر.





وأردفت "قُطعت رجلى اليسرى بسبب السكر وأجريت 7 جراحات في العين، و3 في العمود الفقرى، و7 في الذراع وواحدة في الرحم والمرارة وقلب مفتوح و15 في أذني و5 في يدي وغيرها".





وأعربت الحاجة غالية عن أمنياتها وهي توفير كرسي متحرك ، وعلاج لعيناها ، ومصدر دخل لتأمين نفقات علاجها، قائلة بنتي بتخرج الصبح للشغل وانا بعمل الاكل لوالدها وبنظف المنزل ، ومش ضامنة الحياة ممكن بكره بنتي تقولي مش هعملك حاجة علشان جوزي فلازم أشتغل".





واختتمت قولها في تأثر شديد مرددة "اللي قهرني موت عيالي الثلاثة الحمد الله ..عايزة الكرسي واشوف عنيا وعلاجي ".