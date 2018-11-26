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محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح المؤتمر الدولي للتعليم وصناعة السياحة في مصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:31 ص
اللواء أحمد عبد الله
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فعاليات المؤتمر الدولي الأول "التعليم و صناعة السياحة في مصر"، مساء أمس الأحد بمدينة الغردقة، الذي تنظمه جامعة الغردقة للعلوم والتكنولوجيا، على مدار يومي 25-26 من الشهر الجارى، بحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان وامين عام الجامعات الخاصة و نائب من جامعة لاروش السويسرية ولفيف من الاقتصاديين و خبراء السياحة والشخصيات العامة والإعلاميين .

يهدف المؤتمر إلى التوصل إلى عدد من التوصيات حول تطوير المؤسسات الجامعية والأكاديمية في مصر للحصول على خريج بمهارات ومعايير عالمية في مجالات السياحة والفندقة، من أجل الارتقاء و التطور لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد المقومات في صناعة التنمية بمصر.

وأكد عبدالله خلال كلمته، أهمية دور التعليم فى النهوض والارتقاء بمجال السياحة فى مصر لينافس اكبر دول العالم ويستقطب السائحين ، مشيرا إلى أهمية السياحة لمصر ومحافظة البحر الأحمر كأحد مصادر الدخل القومي، لافتا أنه سيتم إنشاء كلية السياحة والفنادق على ارض مدينة الغردقة التخريج دفعات جديدة تقوم على أساس التعليم العلمى والعملى من خلال التطبيقات على ارض الواقع الذى سيساهم فى تطوير السياحة بالمحافظة.
محافظ البحر الأحمر يفتتح المؤتمر الدولي للتعليم وصناعة السياحة في مصر
محافظ البحر الأحمر يفتتح المؤتمر الدولي للتعليم وصناعة السياحة في مصر
محافظ البحر الأحمر يفتتح المؤتمر الدولي للتعليم وصناعة السياحة في مصر
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