ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

6 أسباب وراء العنف ضد المرأة .. أبرزها التمييز بين الجنسين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:30 م
6 أسباب وراء العنف
6 أسباب وراء العنف ضد المرأة
آية التيجي
يعد يوم 25 نوفمبر من كل عام هو اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بهدف نشر التوعية الثقافية والفكرية للحد من العنف التي تتعرض لها النساء حول العالم.

قد تتعرض المرأة للعديد من العنف ولا يقتصر العنف داخل المنزل، ولكن يمكن أن تتعرض للعنف داخل العمل، أو في الشارع، وهو ما يتسبب في إيذائها جسديا، ونفسيا، وجنسيا.

وقال الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية في تصريحات أدلى بها لموقع "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأسباب وراء العنف ضد المرأة’، وبالرغم من هذا لن يكون العنف مدا وابدا أمرا مبارار.

ومن أهم أسباب العنف ضد المرأة:

1- النظرة العنصرية المجتمعية للمرأة وبسبب هذه النظرة المستمرة تجل المرأة باستمرار مهمشة داخل المجتمع ولا يعيرون الاهتمام لقيمتها، وورها، وهو ما يؤدي إلى الأذى النفسي، وشعورها بأنها ليس لها قيمة.

2- العادات والتقاليد الاجتماعية والصورة الموضوعة للمرأة باعتبارها كائنًا ضعيفًا وتحت السيطرة والولاية الدائمة.

3- عدم التوعية الكافية بمفهوم العنف ضد المرأة في المجتمع وعدم تمكنها من الحصول على كافة حقوقها حينها.

4- العنصرية والتمييز بين الذكر والأنثى.

5- زيادة نسبة التحرش والاغتصاب في المجتمع.

6- استغلال عاطفة المرأة، والضغط عليها بكافة الطرق، وحرمانها من أطفالها في حالة الانفصال عن الزوج أو سلب حقوقها المالية من الأهل في حالة الميراث.
loading...

ترشيحاتنا

روسيا تفتح النار على سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية

شاهد .. لحظة وقوع زلزال مدمر في إيران وهروب المواطنين

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

رئيس هيئة الأرصاد يكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ

احذر يا شناوى .. خطايا حارس الأهلى تهدد مشواره فى الكرة المصرية

شاهد.. لأول مرة عمرو دياب بـ دبلة بصحبة دينا الشربينى وجدل جديد حول علاقتهما

بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

منى مينا: أنا بحذر مش هنلاقي دكاترة بعدين .. فيديو

باع ثروته لحضور حفلات أم كلثوم .. تعرف على صاحب مقولة عظمة على عظمة يا ست

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

شاهد.. اعترافات المتهمين باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو
رحيمي يضيف الهدف الثاني للرجاء في شباك فيتا كلوب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟