السفير الكوري بالقاهرة: نتطلع لتوسيع التعاون في مجالات لمساعدة الاطفال المصريين ..صور

حضر السفير الكوري يون يو تشول اليوم، تدشين إحدى الحملات لإجراء عمليات جراحة للأطفال (لتجميل الشفاه المشقوقة) "Cleft Lips Operation" وذلك بمستشفى الأزهر التخصصي.





وتقدّم السفير بالشكر إلى قيادات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑدر ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة لمساهمتهم في إنجاز هذا العمل النبيل، معربا عن خالص تقديره إلى الدكتور تشونج بيل هون والفريق الطبي الكوري المعاون، الذين حضروا إلى القاهرة خصيصًا للمشاركة في هذا العمل الإنساني ومساعدة الأطفال المصريين.



