الرئيس يفتتح اليوم المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية.. 7 أهداف أهمها الترويج وجذب الاستثمارات.. واجتماعات تشاورية للوزراء عبر ثلاث أيام

- الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية

- 7 أهداف للمؤتمر أهمها الترويج وجذب الاستثمارات

- اجتماعات تشاورية للوزراء العرب المعنيين بالتعدين لبحث سبل التعاون

- المؤتمر يصحبه معرض ويستمر لمدة ثلاث أيام برعاية رئاسية



يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والذى تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام متصلة برعاية الرئيس ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي" .



ويشارك في افتتاح المؤتمر -الذى يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية- عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية في مقدمتهم المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور صالح عبدالله الجبورى وزير الصناعة والمعادن العراقى، وعبد الرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال، والسفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.



وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المؤتمر، إن حضور الرئيس السيسى ورعايته لهذا الحدث الإقليمي الهام لصناعة التعدين على أرض مصر يعكس دعم الدولة واهتمامها بقطاع الثروة المعدنية في إطار تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوى الذى تعمل الدولة على تطويره وفق خارطة طريق ورؤية واضحة ادراكًا منها لأهمية هذا القطاع وتطلعها لأن يسهم بدور كبير في تعزيز اقتصاد مصر وأن يصبح أحد مصادر العائدات للخزانة العامة الدولة في ظل توافر الثروات التعدينية التي تزخر بها العديد من المناطق في مصر.



وأضاف الملا أن هذا الحدث الهام يعقد للمرة الثانية على ارض مصر بعد استضافته في القاهرة عام 1999 ويعد نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية، خاصة أن مصر تعمل حاليًا على تهيئة المناخ الاستثمارى في قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة للتشاور بين المسئولين بقطاعات التعدين في الدول العربية حول سبل تعزيز التعاون في هذا القطاع وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لكل دولة في النهوض بهذا القطاع وإقامة صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة من مواردها الطبيعية مشيرًا إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر اجتماعًا تشاوريًا لوزراء الثروة المعدنية العرب المشاركين بالمؤتمر.



وأشار "الملا" إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر يتضمن أحدث المستجدات العلمية والعملية في أنشطة صناعة التعدين التي توصلت اليها الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في هذه المجالات ، كما يعد فرصة للحوار المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين في هذا القطاع.



ويحظى المؤتمر بمشاركة فاعلة من عدد كبير من الدول العربية التي لديها نشاط تعدينى مميز وتضم الامارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان والمغرب والأردن وتونس والجزائر والسودان وليبيا واليمن والصومال إضافة الى عدد كبير من المؤسسات والكيانات العربية الدولية ذات الصلة بقطاع التعدين والخبراء والمهتمين بهذا المجال من الدول العربية وبمشاركة خبراء التعدين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وكندا في اطار العمل على تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم والاستفادة من تجاربها الناجحة في النشاط التعدينى.



كما يشهد المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة 12 جلسة نقاشية واستعراضاَ لأوراق عمل بحثية تتناول كافة مجالات صناعة التعدين من الاستخراج حتى التصنيع إضافة الى التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة، وسيناقش المؤتمر تعزيز دور الصناعات التعدينية في زيادة القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتوفير فرص عمل جديدة ، وتطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية ، والتنسيق والتكامل العربي في تنفيذ المشروعات التعدينية وتحقيق التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وتأهيل الكوادر البشرية العربية العاملة فى قطاع التعدين.