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برلمان

برلماني: يمكن تزويد أبراج العاصمة الإدارية الجديد بفنادق عالمية للاستفادة سياحيا

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
حسنى حافظ عضو لجنة
حسنى حافظ عضو لجنة السياحة بمجلس النواب
أسامة علي
قال حسنى حافظ عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه إذا أرادت الدولة الاعتماد على مشروع أبراج حي المال والأعمال الجارى إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة، سياحيا عليها تزويدها بأحدث الفنادق ذات الطراز العالمى.

وتابع "حافظ" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" : "مصر مليئة بالمقومات السياحية حيث الأماكن الحضارية والشاطئية والعلاجية، وليست فى حاجة شديدة للاعتماد على أبراج العاصمة الإدارية لدعم السياحة ويجب بحث سبل أخرى للاستفادة منها فى دعم الاقتصاد".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفقد صباح أمس أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التي تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وأكد "مدبولى"، أن هذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية، يتضمن تشييد 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، قائلًا "مصر ستدخل بهذا المشروع عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب".
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