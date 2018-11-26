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تعليم

معهد الجولف الابتدائي الأزهري بسيناء يفتتح معرضا مجسما للرياضيات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
شهد معهد الجولف الابتدائي بحي السمران بمحافظة شمال سيناء، افتتاح اول معرض مجسم للرياضيات من اعداد الأستاذة اميمة عبد العزيز خليل الديب.

حضر الافتتاح المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء والأستاذ محمد عبد العظيم مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية ومنسق الجودة بالمعهد الأستاذ محمد فاروق محمد علي وكذلك شيخ المعهد.

وأكدت الأستاذة أميمة عبد العزيز أن المعرض المجسم الخاص بالرياضيات يهدف إلى تنمية قدرات التلميذ وفهمه للوسائل التعليمية الحديثة التي تساعده على التميز والابتكار وكذلك تطبيق الانظمة الحديثة في فهم المادة التي يدرسها خاصة في المواد العلميه ذو الوسائل المعقدة مثل الرياضيات من خلال حركة المجسدات التي توصل الى النتيجة المرجوة.

من جهتها أكدت المهندسة ليلي مرتجي اعجابها بالمعرض وبفكرته وكذلك طريقة شرح الوسائل الخاصة به مؤكدة انها ترحب بالتعاون البناء بين مديرية التربية والتعليم وكذلك الأزهر في هذا المجال.
معهد الجولف الابتدائي الأزهري بسيناء يفتتح معرضا مجسما للرياضيات
معهد الجولف الابتدائي الأزهري بسيناء يفتتح معرضا مجسما للرياضيات
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