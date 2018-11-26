اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء فكريا عن علي باشا مبارك

تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم، الإثنين، لقاء فكريا تنظمه المكتبة عن "علي باشا مبارك رائد النهضة التعليمية"، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات مركز المؤتمرات.



وتدور محاور اللقاء الفكري حول "علي باشا مبارك رائد النهضة التعليمية"، حيث يشارك فيه السادة الأساتذة الدكتورة لطيفة سالم؛ أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة بنها، والدكتور محمد عفيفي؛ رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور كمال مغيث؛ الباحث بالمركز القومي للبحوث.



كما يسبق اللقاء عرض لعدد من النسخ الأصلية لمؤلفات علي باشا مبارك التي تحتفظ بها المكتبة من بين مقتنياتها من المطبوعات والإصدارات القديمة، كما يتخلل اللقاء الفكري عرض فيلم تسجيلي يسلط الضوء على مطبعة بولاق ومدى نجاح علي باشا مبارك في استثمار ذلك التطور التكنولوجي الحديث في مصر آنذاك كأداة رئيسية في التوسع في عملية نشر وتحديث الكتاب المدرسي أقصى الممكن.