الفنانة شويكار تطمئن الجمهور برسالة خاصة بعد الغياب الطويل

طمأنت الفنانة شويكار، جمهورها على صحتها ، موضحة أنها كانت مريضة في وقت سابق لكنها تعافت وأصبحت الآن بحالة جيدة، متابعة "مبحبش حد يشوفني وأنا تعبانة".



وقالت شويكار في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، إنها مقلة في الظهور الإعلامي لاعتزالها العمل الفني وليس هناك ما تقوله للإعلام.



وأكدت أن لديها ابنة واحدة ولكنها لم تخوض تجربة العمل فى المجال الفني رغم تفوقها البارع في التمثيل.



