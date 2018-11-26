ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

التحقيقات تتواصل مع قاتل معلمته في الإسكندرية.. المتهم يمثل جريمته.. والنيابة تتحرى سلامة قواه العقلية.. والمتهم: لعبة بوبجي دفعتني لارتكاب الجريمة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
- النيابة تستدعي المتهم للتأكد من سلامة قواه العقلية
- المتهم لعبة "بوبجي" دفعتني للجريمة

على قدم وساق تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها مع الطالب المتهم بقتل مُعلمته أثناء تلقيه درسا خصوصيا في منزلها بمنطقة ميامي.

واصطحب فريق من نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، الطالب المتهم بقتل مُعلمته أثناء تلقيه درسا خصوصيا في منزلها بمنطقة ميامي، أمس، إلى مسرح الجريمة، لتمثيله الجريمة، لمعرفة كيف وقعت والوقوف على أسبابها.

وقالت النيابة العامة إن الطالب المتهم بدا متزن نفسيا خلال التحقيقات، إلا أن الجريمة تستدعي إعداد تقرير عن حالته النفسية والاجتماعية للتأكد من سلامة قواه.

من جانبه أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، قد أمر بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة القتل العمد.

وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة المواطنة "هانم.م.ع " 59 عامًا، مدرسة بالشقة سكنها بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وعُثر على جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال بالشقة سكنها بالطابق الرابع بجوار بابها وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة.

وتبين من المعاينة العثور بجوار الجثة على حقيبة مدرسية بداخلها سكين كبير الحجم بداخل كيس بلاستيك، ورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، وبعض الأدوات المدرسية وحذاء رياضي وجاكت رجالي.

وتوصلت تحريات أجهزة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "سيف الدين.إ.س" 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، وجرى ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة قائلا أنه يمارس أحد الألعاب الإلكترونية، تعمل على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية، تسمى"بوبجي" والتي تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب، حيث ولدت تلك اللعبة لديه فكرة القتل.

وذكر المتهم في التحقيقات أنه قام بإحضار سكينين من منزله وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعيًا لتلقيه درس خصوصي لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هاربًا تاركًا حقيبته وحذائه والجاكت الخاص به.

وأشار إلى أنه تخلص من السكين المستخدمة في ارتكاب الحادث بأحد الشوارع بخط سير هروبه وعدم تمكنه من الإرشاد عنه وأنه ارتكب الحادث تزامنًا مع عيد ميلاده.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تذيل الأهلي جدول الدوري

عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو

محامِ يفتح النار على مراكز الإدمان ويتهمها بتجارة المخدرات

يونس: كنا الأحق بالفوز على الإنتاج بعد إضاعة العديد من الفرص الخطيرة

الاتصالات: المأذون سيحمل تابلت لعقد القران وتسجيل وثيقة الزواج.. فيديو

في 3 خطوات.. أسهل طريقة لتنظيف الحذاء الشامواه

الخنازير والدجاج.. سر العداء التاريخي بين الأغنياء والفقراء .. ريفر بليت وبوكا جونيورز

مفتي الجمهورية السابق: رسول الله كان ابن الذبيحين لهذا السبب

جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

البرلمان البريطاني يحصل على وثائق سرية تفضح مؤسس فيسبوك

كل ما تريد معرفته عن التابلت وتشغيله في نظام التعليم الجديد.. فيديو

بعد اختفاء دام 90 عامًا.. السفينة الملعونة تعود بأسرار جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟