التحقيقات تتواصل مع قاتل معلمته في الإسكندرية.. المتهم يمثل جريمته.. والنيابة تتحرى سلامة قواه العقلية.. والمتهم: لعبة بوبجي دفعتني لارتكاب الجريمة

- النيابة تستدعي المتهم للتأكد من سلامة قواه العقلية

- المتهم لعبة "بوبجي" دفعتني للجريمة



على قدم وساق تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها مع الطالب المتهم بقتل مُعلمته أثناء تلقيه درسا خصوصيا في منزلها بمنطقة ميامي.



واصطحب فريق من نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، الطالب المتهم بقتل مُعلمته أثناء تلقيه درسا خصوصيا في منزلها بمنطقة ميامي، أمس، إلى مسرح الجريمة، لتمثيله الجريمة، لمعرفة كيف وقعت والوقوف على أسبابها.



وقالت النيابة العامة إن الطالب المتهم بدا متزن نفسيا خلال التحقيقات، إلا أن الجريمة تستدعي إعداد تقرير عن حالته النفسية والاجتماعية للتأكد من سلامة قواه.



من جانبه أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، قد أمر بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة القتل العمد.



وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة المواطنة "هانم.م.ع " 59 عامًا، مدرسة بالشقة سكنها بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية.



انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وعُثر على جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال بالشقة سكنها بالطابق الرابع بجوار بابها وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة.



وتبين من المعاينة العثور بجوار الجثة على حقيبة مدرسية بداخلها سكين كبير الحجم بداخل كيس بلاستيك، ورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، وبعض الأدوات المدرسية وحذاء رياضي وجاكت رجالي.



وتوصلت تحريات أجهزة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "سيف الدين.إ.س" 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، وجرى ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة.



وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة قائلا أنه يمارس أحد الألعاب الإلكترونية، تعمل على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية، تسمى"بوبجي" والتي تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركة المتداولة على موقع يوتيوب، حيث ولدت تلك اللعبة لديه فكرة القتل.



وذكر المتهم في التحقيقات أنه قام بإحضار سكينين من منزله وتوجه لمنزل المجني عليها كعادته أسبوعيًا لتلقيه درس خصوصي لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هاربًا تاركًا حقيبته وحذائه والجاكت الخاص به.



وأشار إلى أنه تخلص من السكين المستخدمة في ارتكاب الحادث بأحد الشوارع بخط سير هروبه وعدم تمكنه من الإرشاد عنه وأنه ارتكب الحادث تزامنًا مع عيد ميلاده.