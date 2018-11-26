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مجدي يعقوب يكشف أسباب اختيار العاصمة الإدارية لبناء مركز القلب الجديد

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن مركز أسوان لجراحة القلب يستقبل سنويا 25 ألف مريض، من بينهم العديد من الحالات المعقدة القادمة من كافة بقاع العالم، ما دفعهم للتوسع في استيعاب أعداد أكبر من المرضى، مضيفا أن هناك أولية للحالات المعقدة والطارئة في الجراحات، حيث ينتظر باقي الحالات في لائحة الانتظار.

وأوضح يعقوب خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لبناء مركز جديد لجراحات القلب يعد خطوة هامة لاستيعاب أكبر عدد من المرضى الذين يواجهون معانا كبري خلال سفرهم لأسوان، مؤكدا أن العاصمة الإدارية تحتوي علي العديد من الإمكانيات التي تؤهلها لاستيعاب مركز طبي ضخم.

وأشار جراح القلب العالمي، إلى أنهم يواصلون الجهود لإقامة المركز الجديد لإتمام رسالة الطب، واستيعاب المرضى القادمين من كافة بقاع الجمهورية في عاصمتها الجديدة.
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مجدي يعقوب يكشف أسباب اختيار العاصمة الإدارية لبناء مركز القلب الجديد

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