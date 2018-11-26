محافظة البحر الأحمر تناقش الإجراءات الوقائية من الأمراض المتوطنة

عقدت محافظة البحر الأحمر، اجتماعا موسعا لمناقشة الإجراءات الوقائية والتوعوية العلاجية التى تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض المتوطنة.





تناول الاجتماع ما تم من تنفيذ إجراءات ردم جميع الحفر الموجودة بنطاق المحافظة والتي تحتوي على مياه جوفية أو مياه صرف صحى حفاظا علي سلامة المواطنين ولمنع انتشار الحشرات التي تسبب الأمراض .





ومن جانبه أكد السكرتير العام ان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر أصدر تعليماته بتكثيف حملات التوعية للمواطنين ورصد كافة مناطق المياه المتراكمة وتجمعات القمامة بحيث يتم تطهيرها ، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن بحيث يتم تطهير كافة المناطق بالمحافظة الساحلية.





حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، وبعض مندوبي المديريات الخدمية بالمحافظة.