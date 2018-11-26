ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عرض ورد مسموم بمهرجان القاهرة.. اليوم

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولي اليوم عددا من الأعمال التي تشارك في مختلف المسابقات ولعل أبرزها الفيلم المصري "ورد مسموم" والذى يشارك ضمن مسابقة أفاق عربية بالدورة الأربعين للمهرجان والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالي.

الفيلم تدور أحداثه حول تحية فتاة شابة، ليس لها في الحياة سوى شقيق واحد يدعى صقر، وهو الذي تعتمد عليه في كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل في تحقيق ما تصبو إليه.

ويقوم ببطولته محمود حميدة وكوكى ومحمود بريقع وابراهيم النجارى وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح.

loading...

ترشيحاتنا

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر

لجنة الفتوى توضح حكم سجود التلاوة وصلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن مكان يشفع رسول الله لمن يموت فيه

أوكرانيا تطالب روسيا بتسليم البحارة المحتجزين لديها

40 مليار جنيه ميزانية قطاع المرافق العام المقبل

تقرير دولي: الاقتصاد التركي ينهار تحت حكم أردوغان

شادي محمد: لم أنتخب الخطيب عن قناعة شخصية .. فيديو

في ذكراها.. تعرف على فنان انتظر كوثر العسال 20 عاما ليتزوجها

مفتي الجمهورية السابق: رسول الله كان ابن الذبيحين لهذا السبب

سبب صادم لإصابتك بالأرق وزيادة الوزن معا

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

مجلس النواب يناقش 6 قرارات جمهورية.. اليوم

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو

تحقيقات ١٢ ساعة في كمين العياط: السائق دهس الضابطين.. وتم اقتياده للقسم في مدرعة شرطة

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

التحقيقات تتواصل مع قاتل معلمته في الإسكندرية.. المتهم يمثل جريمته.. والنيابة تتحرى سلامة قواه العقلية.. والمتهم: لعبة بوبجي دفعتني لارتكاب الجريمة

ابنة هند رستم تكشف أسرار حياة الراحلة قبل وفاتها ووصيتها قبل الموت .. فيديو

عامل يصيب زميله بجرح نافذ بالصدر بسبب معاتبته لمعاكسة زوجته

إحدى الناجيات من غرق معدية المنوفية تفجر مفاجأة.. فيديو

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر

مواجهة نارية على الهواء بين الطالبة بسملة والمدرس المتنمر بها.. فيديو

شادي محمد: لم أنتخب الخطيب عن قناعة شخصية .. فيديو

شاهد.. فيديو مرعب لنجاة أم وطفلها من الموت المحقق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية تمثال رمسيس الثاني في الرمسيوم.. والزلازل بريئة من تدميره..صور

نسرين أمين تتألق بالأسود على السجادة الحمراء.. صور

سعر صادم لإطلالة فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وزيرة الثقافة تفتتح معرضا تحت 4 سنوات.. وتطلق فعاليات ملتقى أكاديمية الفنون.. صور

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

فيديو

قبل مغادرة منزلك.. تعرف على الطرق المزدحمة وبدائلها.. فيديو
الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا..فيديو
شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟