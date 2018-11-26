عرض ورد مسموم بمهرجان القاهرة.. اليوم

يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولي اليوم عددا من الأعمال التي تشارك في مختلف المسابقات ولعل أبرزها الفيلم المصري "ورد مسموم" والذى يشارك ضمن مسابقة أفاق عربية بالدورة الأربعين للمهرجان والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالي.



الفيلم تدور أحداثه حول تحية فتاة شابة، ليس لها في الحياة سوى شقيق واحد يدعى صقر، وهو الذي تعتمد عليه في كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل في تحقيق ما تصبو إليه.



ويقوم ببطولته محمود حميدة وكوكى ومحمود بريقع وابراهيم النجارى وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح.



