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فن

لص بغداد يستكمل التصوير فى مدينة الإنتاج.. الثلاثاء المقبل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اتفق فريق عمل فيلم "لص بغداد" على استكمال تصوير الفيلم يوم الثلاثاء المقبل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويقوم المخرج أحمد خالد موسى بتصوير عدد من مشاهد الاكشن والمطاردات التى تجمع بين محمد إمام وفتحى عبد الوهاب.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.
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