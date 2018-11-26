طاقم تحكيم تونسي يدير مباراة بيراميدز والنجوم

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم على اسم الطاقم التحكيمي لمباراة بيراميدز والنجوم ببطولة الدوري المصري في الجولة السادسة عشر من المسابقة.



وقال هشام قيراط رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد التونسي لكرة القدم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "استقرينا على اسماء الطاقم التحكيمي التونسي الذي سيدير مباراة بيراميدز والنجوم".



متابعًا "اخطرنا الاتحاد المصري باسماء الطاقم التحكيمي، هو من سيعلن عن الاسماء وليس نحن".



واضاف قيراط "هناك اتفاقية بين الاتحادين التونسي والمصري من أجل تبادل الحكام لادارة المباريات وتم الاستعانة من قبل بالبنا لادارة لقاء الصفاقسي والترجي وأيضًا طاقم تحكيم تونسي لمباراة لبيراميدز من قبل".