إيدن هازارد يكشف حقيقة إمكانية انتقاله لـ ريال مدريد من خلال تلفزيون فرنسا

كشفت صحيفة "ديلي اكسيبرس" الإنجليزية عن إمكانية انتقال إدين هازارد لاعب تشيلسي إلى صفوف نادي ريال مدريد في الانتقالات القادمة.



بعد ارتباط اسم الدولي البلجيكي في الفترة الأخيرة بـ ريال مدريد ونشرت الصحيفة الإنجليزية، نقلًا عن تصريحات اللاعب عبر "French TV" ، ردًا على سؤال إمكانية انتقاله لريال مدريد.



وقال هازارد في اللقاء "لا يمكنني مغادرة تشيلسي في يناير، لدي عقد ينتهي في 2020، احترم تشيلسي وجماهير النادي".



وأكد أن ريال مدريد بالنسبة له حلم، أحلم باللعب لهم، لكننى يحترم تشيلسي ولازلت ألعب في النادي، لا يمكننى الحديث عن انتقالي لأي نادي في الوقت الحالي.



واختتم "الرحيل في الصيف القادم مُحتمل، ولكن من الممكن ان استمر حتى نهاية حياتي المهنية مع تشيلسي، لا أعلم ما سيحدث".