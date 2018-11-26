خالد قمر: لم نكن موفقين أمام بيراميدز.. وراض عن الأداء والنتيجة

أبدى خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري، رضاة بعد التعادل أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وقال خالد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لم أسجّل منذ 3 مباريات، لكني أقدم مباريات جيدة، وكان عندي التوفيق لكي أسجل اليوم أمام الجماهير".



وأضاف: "كنت أرغب بعودة الجماهير مبسوطة بالنتيجة، وليس الأداء والفريق فقط، لكننا راضون عن الخروج من دوامة الهزائم".



وتابع: "خروجنا بدون خسارة كان شيئا هامًا، ومباراة بيراميدز لم نكن موفقين وفي حالتنا".