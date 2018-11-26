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فن

عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:54 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "Replicas" عرضه فى 11 يناير المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كان من المقرر عرضه فى سبتمبر الماضى.

الفيلم بطولة ريفز كيانو، وأليس حواء، وتوماس ميدليتليتش، وإميلي ألين ليند، وجون أورتيز، وامجاي انتوني، ونيشا هاثندي، وأريا ليريك لويبو، ومن إخراج جيفري نحمانوف، وتأليف ستيفن هامل وتشاد سانت جون

وتدور قصة الفيلم حول عالم بيولوجى اصطناعى جرىء بعد حادث سيارة تؤدى إلى قتل عائلته يحاول أن يقوم بجميع التجارب التي تعيدهم مجددا إلى الحياة، ولن يتوقفه أي شيء حتى لو كان ذلك يعنى محاولة السيطرة على مختبر تسيطر عليه الحكومة.
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