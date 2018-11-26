ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 04:47 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في مداخل بورسعيد من ناحية الجنوب والغرب لتكون في أبهى صورة استعدادا لاحتفالات عيد النصر والتي تستقبل خلالها المحافظة العديد من المسئولين والقيادات للمشاركة في الاحتفالات والافتتاحات المنتظرة في هذه المناسبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور نائب المحافظ ورؤساء الاحياء والشركات المنفذة لأعمال تطوير مداخل بورسعيد.

كما وجه المحافظ إدارات الأحياء بمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع والميادين لتواكب الاحتفالات كعنوان للمدينة المتحضرة التي تتمتع بسمعة مشرفة علي مستوي مدن البحر المتوسط وليس مصر فقط.

وأكد المحافظ بأن مبادرة حدائق بلا أسوار التي بدأتها المحافظة ولقت ترحيبا كبيرا من المواطنين ستشهد تطورا نوعيا جديدا في الفترة القادمة بتزويد جميع الحدائق بشاشات عرض كبيرة اسوة بالموجودة بحديقة الشهداء (المسلة) وسيتم ربط هذه الشاشات بالإذاعة المحلية والصفحة الرسمية للمحافظة وعرض للمشروعات الجاري العمل في مختلف المجالات علاوة على الجانب الترفيهي بعرض افلام الكرتون للاطفال وبعض الافلام التسجيلية الهادفة.
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر
الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر
loading...

ترشيحاتنا

في 3 خطوات.. أسهل طريقة لتنظيف الحذاء الشامواه

المصرى يواصل معسكره بالقاهرة استعدادا لمباراة إنبي

أحمد أيوب: لا وجه مقارنة بين حسام البدري وكارتيرون

5 علامات تدل على حاجة جسمك لفيتامين د

القمر يتعامد على الكعبة فى ظاهرة فلكية نادرة

مواجهة نارية على الهواء بين الطالبة بسملة والمدرس المتنمر بها.. فيديو

اغتنم 12 كلمة داوم رسول الله على الدعاء بها عند النوم والاستيقاظ

بعد اختفاء دام 90 عامًا.. السفينة الملعونة تعود بأسرار جديدة

الوفاء والاحترام يجمع مدبولي وإسماعيل ومحلب.. رؤساء حكومات ما بعد 30 يونيو تربطهم المودة.. صور

البحوث الإسلامية تكشف عن 3 أمور أوصى بها الرسول عند دخول المسجد

أحمد أيوب يكشف عن الضرر الوحيد بعد الرحيل عن بيراميدز

أرملة ساطع النعماني: خطاب محمد مرسي سبب وفاة زوجي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟