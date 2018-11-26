الغضبان يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مداخل بورسعيد استعدادا لاحتفالات عيد النصر

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في مداخل بورسعيد من ناحية الجنوب والغرب لتكون في أبهى صورة استعدادا لاحتفالات عيد النصر والتي تستقبل خلالها المحافظة العديد من المسئولين والقيادات للمشاركة في الاحتفالات والافتتاحات المنتظرة في هذه المناسبة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدة محافظ بورسعيد بحضور نائب المحافظ ورؤساء الاحياء والشركات المنفذة لأعمال تطوير مداخل بورسعيد.



كما وجه المحافظ إدارات الأحياء بمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع والميادين لتواكب الاحتفالات كعنوان للمدينة المتحضرة التي تتمتع بسمعة مشرفة علي مستوي مدن البحر المتوسط وليس مصر فقط.



وأكد المحافظ بأن مبادرة حدائق بلا أسوار التي بدأتها المحافظة ولقت ترحيبا كبيرا من المواطنين ستشهد تطورا نوعيا جديدا في الفترة القادمة بتزويد جميع الحدائق بشاشات عرض كبيرة اسوة بالموجودة بحديقة الشهداء (المسلة) وسيتم ربط هذه الشاشات بالإذاعة المحلية والصفحة الرسمية للمحافظة وعرض للمشروعات الجاري العمل في مختلف المجالات علاوة على الجانب الترفيهي بعرض افلام الكرتون للاطفال وبعض الافلام التسجيلية الهادفة.