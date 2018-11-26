34 مليون مشاهدة لبرومو فيلم The Lion King

استطاع البرومو الدعائى لفيلم The Lion King ان يحقق 34 مليون مشاهدة عبر الحساب الرسمى لشركة ديزنى فى خلال 3 أيام فقط من طرحه.



الفيلم معاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـ Live Action، الذى يتم استبدال الأنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقة، وكان قد نجح الفيلم فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو من العام القادم فى جميع دور العرض العالمية، ويأتى الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح فى 1994.



ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

