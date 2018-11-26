تعرف على قائمة الجونة لمواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة هشام زكريا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، غدًا الاثنين، على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الممتاز.



وضمت القائمة كل من:

١- عمر رضوان ٢- محمد عبدالجواد ٣- هيثم محمد ٤- عمرو سعداوي ٥- لؤي وائل ٦- أحمد سعيد «أوكا» ٧- أحمد مجدي ٨- شيكاتارا ٩- أحمد الشناوي ١٠- مصطفى جابر ١١- فادي فريد ١٢- جوناثان أنجويم ١٣- أحمد علي ١٤- محمد نادي ١٥- محمد ناجي «جدو» ١٦- خالد صبحي ١٧-أحمد أباظه ١٨-كريم سالم ١٩-حسام زين.



ويغيب الثنائي أحمد عيد عبد الملك، ومحمد شبراوي للإصابة، فيما يفتقد الفريق جهود الثنائي جاتوش بانوم وإسلام رشدي للحصول على الإنذار الثالث.