غسيل الأموال يشعل إيران.. ظريف يقترب من منطقة محظورة

خرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 11 نوفمبر الجاري، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" الإيراني، وقال إن غسيل الأموال حقيقة في إيران ويجرى على نطاق واسع، ما أثار موجة حادة من الغضب ضده في الأوساط السياسية في البلاد.





وأضاف ظريف أنه لا يتهم أي جهاز بالضلوع في ذلك، لكنه يعتقد أن الأفراد الذين لهم مصالح في هذه القضية هم الذين يقفون وراء الهواجس المثارة ضد لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة "FATF"، أو مجموعة العمل المالي الدولية، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.





انهالت الانتقادات من كل اتجاه ضد تصريحات ظريف، حيث وصفها صادق أملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، بأنها "خنجر في قلب النظام"، وطالب نائبه غلام محسني أجئي ظريف بتقديم توضيح ومستندات بشأن ادعاءاته.





فيما علق العديد من نواب البرلمان بضرورة استدعاء ظريف والتحقيق معه ومعاقبته في حال عدم توفر دليل لدي على ادعاءاته.





وقال البرلماني، حسين علي دليجاني "إن هناك مشروعًا لاستجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف ، سيتم تقديمه لمجلس البرلمان في الأيام المقبلة.. ظريف أتيحت له فرصة تقديم أدلة تثبت صحة مزاعمه الخاصة بعمليات غسل الأموال الواسعة في البلاد، لكنه لم يقدم وثائقه حتى الآن، ويجري حاليًا ترتيب إجراءات عزله بعد جمع توقيعات من نواب البرلمان". بحسب "العربية".





وخرج الرئيس حسن روحاني (الإصلاحي) عن صمته حيال الأزمة، وأبدى استنكاره لتبادل الاتهامات والتراشق بين المسئولين، وقال إن ظاهرة غسيل الأموال منتشرة في كثير من الدول الأخرى، وأن وجودها طبيعي في إيران، ودعا جميع الأطراف إلى التفاخر بالعمل على مكافحة الفساد.





لكن ظريف (الإصلاحي) قال إنه لديه إثباتات لكن لا يمكنه الإعلان عنها.





ليوجه النائب العام، محمد جعفر منتظري، رسالة إلى ظريف يطالبه بإيضاحات حول تصريحاته، ليرد ظريف اليوم برسالة تضمنت 12 صفحة، وقال المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، إن تصريحات ظريف في هذا المجال ليست ادعاءات جديدة، وليست كشفا عن حقائق خفية، بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لظاهرة استخدام البعض لمصادر مالية غير مشروعة لإثارة الاجواء والضغوط النفسية امام الاجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية.





لماذا كل هذا الغضب ؟





أعلن جميع المنتقدين إن مثل هذه التصريحات التي لا تستند على دليل من شأنها منح الفرصة للأعداء لتشويه صورة إيران، وهو ما فنده رد روحاني.





بعد تصريحات ظريف، كتب محسن مهديان من وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري أنه قبل بضعة أسابيع أثار ظريف نفس النوع من الاتهامات في لقاء خاص مع مدراء الإعلام، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع الذي ذكره مهديان، ولكن في 7 أكتوبر، في مقابلة مع صحيفة "ابتكار" ، اتهم النائب الإصلاحي في البرلمان محمود صادقي الأشخاص الذين عارضوا مكافحة غسل الأموال بمحاولة حماية "عدم انتظامهم" في المعاملات المالية.





وقال: "وفقًا لإحصائيات نائب الرئيس القانوني، فإن التداول المالي السنوي لاقتصاد إيران يبلغ 150 مليار دولار. من هذا المبلغ ، 100 مليار دولار هي الإيرادات و 50 مليار دولار تذهب إلى الواردات. ولأن هذا التداول لا يمر عبر قنوات مصرفية عادية، فإن ذلك يكلفنا 10%. يجب أن ندفع 15 مليار دولار للمرور عبر قنوات غير نظامية. ويشعر بعض معارضي مشروع القانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (CFT) بالقلق من انخفاض النسب المئوية التي يتلقونها".





في 12 نوفمبر، عرض بيدرم سلطاني، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية ، تقديراته الخاصة حول تكلفة غسل الأموال في البلاد. وقال على" تويتر" إن 20 تريليون تومان (حوالي 4.8 مليار دولار) يمكن أن تعزى إلى تهريب الوقود وخمسة تريليونات تومان (1.2 مليار دولار) إلى تهريب المخدرات و 10 تريليونات تومان لتهريب البضائع (2.4 مليار دولار) و 10 تريليونات تومان الاقتصاد السري (2.4 مليار دولار).





جذبت تصريحات ظريف اهتماما واسع النطاق من سياسي التيار (الأصولي)، ووجهوا إليه كل هذا الهجوم ودعوا غلى التحقيق معه وحتى سحب الثقة وعزله.



