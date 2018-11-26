يونس: كنا الأحق بالفوز على الإنتاج بعد إضاعة العديد من الفرص الخطيرة

أكد الكابتن مصطفى يونس المدير الفني للمصري، عقب نهاية مباراة المصري بالتعادل السلبي ومضيفه الإنتاج الحربي، أن فريقه كان الأحق بالفوز بعد اضاعة لاعبيه للعديد من الفرص الخطرة على مدار الشوطين ، مشيدًا بأداء لاعبيه على مدار شوطي المباراة ونجاحهم في السيطرة على غالبية فترات المباراة رغم أنهم يواجهون خصم قوي وعنيد مثل الانتاج الحربي والذي نجح قبل أيام قليلة في الفوز على الاسماعيلي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين لهدف.



ووجه الكابتن مصطفى يونس التحية للاعبيه، على روحهم القتالية خلال المباراة ونجاحهم في محو الصورة السيئة التي كانوا عليها خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة والتي ابتعد خلالها غالبية اللاعبين عن مستواهم الحقيقي.



واكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد مزيدًا من الجهد من الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني من أجل العودة بالفريق الى مكانه الطبيعي في مقدمة جدول المسابقة.



