ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تصوير دفع رباعي في استوديو مصر.. اليوم

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
بدأ الفنان أحمد عزمي تصوير دوره فى فيلم "دفع رباعى" وذلك داخل استوديو مصر مع مجموعة من الفنانين منهم محسن منصور وايناس النجار.

والفيلم تدور احداثه حول مؤتمر في مدينة سياحية كبرى، وذلك بحضور جهات سيادية مهمة في المجتمع ويتدخل أحد العناصر الإرهابية لتنفيذ قنبلة نووية أثناء تجمع كل هذا الحضور ولكن يتدخل العنصر الأمني للقضاء على هذه المهمة الإرهابية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد سلامة، ندي بهجت، نرمين ماهر، محسن منصور، أحمد عزمي، صبري عبدالمنعم، إيناس النجار، أحمد العمدة، المطربة هدي، حسن عبدالفتاح، سامى مغاوري، المطرب محمود الحسيني، علاء زينهم، أحمد إبراهيم وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار خالد سليمان، وإخراج إيهاب عبداللطيف.
loading...

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية بالقاهرة تفتح باب التقديم في TechWomen أمام المصريات

أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله.. فيديو

جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير

الخنازير والدجاج.. سر العداء التاريخي بين الأغنياء والفقراء .. ريفر بليت وبوكا جونيورز

البرلمان البريطاني يحصل على وثائق سرية تفضح مؤسس فيسبوك

شادي محمد: لم أنتخب الخطيب عن قناعة شخصية .. فيديو

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن مكان يشفع رسول الله لمن يموت فيه

شاهد.. أول توك توك كابورليه في مصر.. يحتوي على حوض سمك وشاشة عرض

وزير التعليم يشرح كيفية احتساب مجموع أولى ثانوي في النظام الجديد

المصرى يواصل معسكره بالقاهرة استعدادا لمباراة إنبي

كل ما تريد معرفته عن التابلت وتشغيله في نظام التعليم الجديد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

شاهد.. برومو فيلم What Men Want
عرض فيلم Replicas فى 11 يناير المقبل.. فيديو
فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟