تصوير دفع رباعي في استوديو مصر.. اليوم

بدأ الفنان أحمد عزمي تصوير دوره فى فيلم "دفع رباعى" وذلك داخل استوديو مصر مع مجموعة من الفنانين منهم محسن منصور وايناس النجار.



والفيلم تدور احداثه حول مؤتمر في مدينة سياحية كبرى، وذلك بحضور جهات سيادية مهمة في المجتمع ويتدخل أحد العناصر الإرهابية لتنفيذ قنبلة نووية أثناء تجمع كل هذا الحضور ولكن يتدخل العنصر الأمني للقضاء على هذه المهمة الإرهابية.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد سلامة، ندي بهجت، نرمين ماهر، محسن منصور، أحمد عزمي، صبري عبدالمنعم، إيناس النجار، أحمد العمدة، المطربة هدي، حسن عبدالفتاح، سامى مغاوري، المطرب محمود الحسيني، علاء زينهم، أحمد إبراهيم وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار خالد سليمان، وإخراج إيهاب عبداللطيف.