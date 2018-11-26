مجدي يعقوب: مركز القلب بأسوان يستقطب الكثير من أساتذة الجراحة الكبار

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن هناك عددا كبيرا من العمليات التي يقوم بها أفضل الجراحين العالميين بمركز أسوان للقلب، للأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب بداية من عمر شهر، لا تقوم بها المستشفيات الضخمة في إنجلترا ودول العالم المتقدم في مجال الطب وجراحات القلب بشكل خاص.





وأضاف "يعقوب" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن هناك 3 أو 4 عمليات معقدة للغاية تقام للأطفال في مركز أسوان لا يستطيع القيام بها أفضل الجراحين العالميين.



