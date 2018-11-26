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مجدي يعقوب: مركز القلب بأسوان يستقطب الكثير من أساتذة الجراحة الكبار

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:43 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن هناك عددا كبيرا من العمليات التي يقوم بها أفضل الجراحين العالميين بمركز أسوان للقلب، للأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب بداية من عمر شهر، لا تقوم بها المستشفيات الضخمة في إنجلترا ودول العالم المتقدم في مجال الطب وجراحات القلب بشكل خاص. 

وأضاف "يعقوب" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن هناك 3 أو 4 عمليات معقدة للغاية تقام للأطفال في مركز أسوان لا يستطيع القيام بها أفضل الجراحين العالميين.

وأشار جراح القلب العالمي، إلى أن هناك العديد من الحالات الطارئة القادمة من أمريكا وأستراليا، بالإضافة للأطباء الذين العالمين الذين يقومون بزيارة المركز لمتابعة الجديد والتعرف على أحدث الأساليب الخاصة بالقيام بالعمليات الجراحية الدقيقة بالقلب. 
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