شاهد.. برومو فيلم What Men Want

طرحت الشركة المنتجة لفيلم What Men Want، البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى 19 يناير فى الولايات المتحدة الأمريكية.



الفيلم من بطولة تراجي بي. هينسون، وويندي ماكلندون كوفي، وماكس جرينفيلد، وألديس هودج، وتامالا جونز، وتريسي مورجان، وجايسون جونز، وبريان بوسورث، ومن إخراج آدم شانكمان، وتأليف نانسي مايرز.



وتدور قصة فيلم What Men Want حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروى من قبل وكلاء الرياضة الذكور في مهنتها، ولكنها وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم.