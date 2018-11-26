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رياضة

المصرى يواصل معسكره بالقاهرة استعدادا لمباراة إنبي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
توجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عقب نهاية مباراته أمام الانتاج الحربي بالتعادل السلبي بدون أهداف على الفور لمقر اقامته بأحد فنادق القاهرة.

وخضع اللاعبون لجلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أية أثار للإرهاق لديهم، قبل أن يتناول اللاعبون وجبة عشاء خفيفة قبل الصعود لغرفهم للخلود للنوم.

ومن المقرر أن يواصل الفريق انتظامه بمعسكره المغلق داخل الفندق الذي يضم ملعب خاص بداخله وهو الملعب الذي سيؤدي الفريق عليه تدريباته اليومية استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بمضيفه فريق انبي وهي المباراة المقرر اقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.
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