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رياضة

لجنة التحكيم التونسية: لقاء النجوم وبيراميدز سيكون بـ 4 حكام تونسيين

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:54 ص
لاعبو بيراميدز
لاعبو بيراميدز
حسن العمدة
كشف هشام قيراط رئيس لجنة الحكام بالاتحاد التونسي، عن عدد الحكام التي ستدير لقاء النجوم وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "سيرحل 4 حكام تونسيين لإدارة مباراة النجوم وبيراميدز، وليس 5".

وأكمل: "ليست المشكلة في عدد الحكام، لكن نحتاج أن تكون القرارات صحيحة داخل الملعب".
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