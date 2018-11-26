القومي للسينما يحتفل بالطفل المعاق.. الأربعاء المقبل

يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، بفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.



ويشارك في الحفل ما يقرب من ٤٠٠ طفل من ذوي القدرات الخاصة ويشمل الاحتفال فقرات فنية واستعراضية ومسابقات رياضية لذوي القدرات الخاصة وفقرات فنية يتم خلالها دمج ذوي القدرات الخاصة مع الأطفال الأسوياء.



كما يشارك بالحفل ٢٥ مؤسسة وجمعية معنيه بذوي القدرات الخاصة من كل من محافظة القاهرة، الإسكندرية، والجيزة، والغربية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والقليوبية.



يذكر أن الحفل سيقام بملاعب مستشفى الدكتور جمال ماضي أبو العزايم بالعاشر من رمضان.

