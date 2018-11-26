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مرأة

طريقة تخلصك من البهاق دون أدوية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قدم المعالج بالأعشاب محسن النادي، عدة طرق طبيعية لإخفاء البهاق من خلال تطبيقها يوميًا، وستغنيك عن الأدوية وجلسات التجميل.

الزنجبيل: يساعد في علاج البهاق، عن طريق وضع الزنجبيل على الأماكن المصابة بالبهاق.

الفجل: فعال لإخفاء بقع البهاق، ويتم عن طريق أخذ بذور الفجل، ونقعها في كمية قليلة من الخل، ومن ثم وضعه على البقع البيضاء، ويترك لفترة طويلة، حوالي ساعتين تقريبًا.

الريحان: عن طريق خلط بضع ورقات من الريحان، مع القليل من عصير الليمون، ومن ثم توضع الخلطة على أماكن البهاق، ولمدة لا تزيد على نصف ساعة، ومن ثم غسل المكان بالماء الدافئ، لنتائج أفضل يجب الاستمرار في تطبيق هذه الخلطة في كل يوم، ولمدة ستة شهور.
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